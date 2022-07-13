«Необоснованно по сути». Адвокат Хачатуряна объяснил, почему не согласен с обвинительным заключением

Следственный комитет России направил дело в отношении Михаила Хачатуряна, убитого дочерьми в 2018 году, в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Адвокат родственников Михаила Хачатуряна Алексей Папенов объяснил «360», почему не согласен с существующей редакцией обвинения.

«Я считаю, что обвинение необоснованно даже по своей сути. При его предъявлении не уточняется ни место, ни время предполагаемого преступления, ни конкретные действия. Сделано все, чтобы максимально это растянуть по времени, исключить любую конкретику», — утверждает Папенов.

Из-за этого, по сути, теряется право «защищаться обоснованно». Адвокат заметил, что разбирательство и так уже «растащено» на три года.

Кроме этого, по словам Папенова, проведенные в рамках расследования уголовного дела экспертизы берут за основу и не подвергают сомнениям показания сестер, в то время как эти показания и есть предмет процессуальной проверки, то есть следствие проводится как раз для того, чтобы установить, правдивы ли они.

«То, что сестры рассказывают, эксперты воспринимают так, как будто это действительно было. Но это недопустимо», — заявил адвокат.

Защита планирует обжаловать решение и написать прокурору, но, как предположил Папенов, прокуратура и так не должна утвердить обвинительное заключение в таком виде «в связи с некорректностью обвинения и транслированием доказательств, которые подтверждают друг друга».

Дочери 17, 18 и 19 лет убили 57-летнего Хачатуряна ножом и молотком в июле 2018 года. Они заявили, что отец причинял им физические и психические страдания.Расследование организовали по части 3 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», статье 133 «Понуждение к действиям сексуального характера» и статье 117 «Истязание». СК завершил расследование в мае 2022 года. Обвинение ужесточили, добавив в материалы дела распространение порнографического материала с участием дочерей.