Криминал 09 июня 2023, 12:03 Немецкого шпиона поймали на предприятии в Омской области ФСБ задержала экс-сотрудника предприятия в Омской области за шпионаж в пользу Германии

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Бывшего сотрудника оборонного предприятия в Омской области задержали за госизмену. Он предложил представителю Германии секретную информацию в обмен на получение гражданства ФРГ, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

«Задокументирован и пресечен факт шпионажа в интересах Германии бывшего сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Омской области», — сообщил в ведомстве.

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По данным, которые получила ФСБ, он сам пошел на контакт с представителем ФРГ и предложил сведения в военной области. Взамен подозреваемый попросил помочь получить немецкое гражданство. Спецслужба задокументировала его попытки собрать во время работы информацию о важных военных объектах Минобороны России.

Правоохранители возбудили дело по статье 275 Уголовного кодекса России «Государственная измена», подозреваемого задержали.

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