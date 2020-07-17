«Немецкий Рэмбо» разоружил полицейских и несколько дней скрывался в лесу

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 12 июля, в городе Оппенау. Утром к Раушу, нелегально жившему в дачном домике, пришли с проверкой четверо полицейских. Мужчина, угрожая пистолетом, забрал у них табельное оружие и скрылся в лесах Шварцвальда.

В поисках, продолжавшихся почти шесть дней, участвовали около 200 сотрудников правоохранительных органов. На следующий день после побега в Оппенау закрыли детские сады и школы (каникулы в регионе начнутся 30 июля).

Дачный домик, где жил подозреваемый / Kamera24

Впоследствии полиция рекомендовала родителям сопровождать школьников на учебу. Посещение детских садов сделали факультативным.

Ив Рауш ранее был судим. В 2009 году он получил 3,5 года за то, что ранил знакомую из арбалета. С 2019 года мужчина находился на испытательном сроке из-за хранения оружия и взрывчатки. Осенью того же года он оказался без жилья. После разоружения полицейских и побега местные СМИ назвали его «лесным Рэмбо».