Нелегальный цех табачной продукции накрыли в Самаре

Сотрудники МВД России накрыли нелегальный табачный цех в Самаре. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

По предварительным данным, продукцию собирались продавать на территории региона. При обыске было обнаружено более 200 тысяч поддельных пачек сигарет различных марок.

«Кроме того, изъято более 120 рулонов сигаретной бумаги, свыше 330 рулонов бумаги для обертки фильтров, коробки с табаком», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.