Нелегальный склад ценной рыбы нашли в Белоярске

Сотрудники Службы биоресурсов и полицейские нашли склад нелегально добытой ценной рыбы в Белоярске. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Задержаны четверо мужчин, у которых обнаружили 40 штук запрещенной для добычи рыбы.

«Оперативно установили, что граждане уже неоднократно добывали и перевозили рыбу в Белоярск. В лесу обнаружили балок, в котором базировались браконьеры», — рассказал заместитель директора окружной Службы биоресурсов Сергей Шнайдер.

В Белоярске был найден склад, в котором браконьеры хранили свой улов. Общая сумма ущерба составила 10 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело. Браконьеров отпустили под подписку о невыезде.