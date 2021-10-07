Нелегальный склад ценной рыбы нашли в Белоярске
Задержаны браконьеры, которые выловили рыбы на 10 млн рублей
Сотрудники Службы биоресурсов и полицейские нашли склад нелегально добытой ценной рыбы в Белоярске. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».
Задержаны четверо мужчин, у которых обнаружили 40 штук запрещенной для добычи рыбы.
«Оперативно установили, что граждане уже неоднократно добывали и перевозили рыбу в Белоярск. В лесу обнаружили балок, в котором базировались браконьеры», — рассказал заместитель директора окружной Службы биоресурсов Сергей Шнайдер.
В Белоярске был найден склад, в котором браконьеры хранили свой улов. Общая сумма ущерба составила 10 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. Браконьеров отпустили под подписку о невыезде.