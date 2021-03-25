Нелегальный покерный клуб прикрыли в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержали трех мужчин, которых заподозрили в организации подпольного покерного клуба. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

По данным издания, покерный клуб находился в одном из домов на Комендантском проспекте. Отмечается, что подозреваемые приглашали гостей на игры через соцсети. Они отвечали за их рассадку, следили за игрой, а также ввели учет денежного оборота. Возбуждено уголовное дело.