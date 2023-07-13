Криминал 13 июля 2023, 21:41 Нелегальный морг с телами в холодильниках для мяса и мороженого нашли в Самаре Подпольный морг с телами в холодильниках для мяса и мороженого нашли в Самаре Freepik

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Подпольный морг нашли в одном из самарских гаражей. Трупы хранились в холодильниках с надписями «мясо» и «мороженое». О нелегальной ритуальной организации рассказала блогер Ксения Штефан в своем Telegram-канале.

Она опубликовала видео, снятое в гараже. На кадрах видно небольшое помещение, заставленное гробами, крестами, похоронными венками и надгробиями.

Среди ритуальных атрибутов стояли два холодильника с надписями «мороженое» и «мясо». Внутри морозильных камер лежали тела пожилых мужчины и женщины.

Ранее стало известно об обнаружении подпольного игорного дома в Новосибирске. По предварительной информации, нелегальное казино организовала 30-летняя местная жительница. Сотрудники правоохранительных органов проникли в дом под видом гостей. Позже в помещении провели обыск и изъяли игорное оборудование. Против новосибирчанки возбудили уголовное дело.