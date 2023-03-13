13 марта 2023, 22:48
Нелегальный бизнес по вырубке леса пресекли в Ленобласти
В Ленинградской области правоохранители пресекли незаконную деятельность «черных лесорубов». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.
Вырубку леса осуществляли в Приозерском участковом лесничестве. Всего злоумышленники вырубили 1129 кубометров ели в конце прошлого года. Подозреваемым удалось заработать более 104 миллионов рублей.
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Возбуждено уголовное дело.
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Уголовное дело
Ленинградская область
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