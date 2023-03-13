Криминал 13 марта 2023, 22:48 Нелегальный бизнес по вырубке леса пресекли в Ленобласти

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В Ленинградской области правоохранители пресекли незаконную деятельность «черных лесорубов». Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на региональное управление МВД.

Вырубку леса осуществляли в Приозерском участковом лесничестве. Всего злоумышленники вырубили 1129 кубометров ели в конце прошлого года. Подозреваемым удалось заработать более 104 миллионов рублей.

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Возбуждено уголовное дело.

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