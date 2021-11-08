Нелегальных производителей сигарет накрыли под Ярославлем

Силовики накрыли производителей сигарет в Переславском районе Ярославской области, которые работали незаконно. За год они выручили более 100 миллионов рублей. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Пресечена противоправная деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на незаконном производстве и сбыте немаркированных табачных изделий в особо крупном размере», — рассказали в силовом ведомстве.

По данным ФСБ, у нелегалов изъяли 133 тысячи пачек сигарет, более 14 тонн табака и документы, которые подтверждают теневую экономическую деятельность. В ЦОС уточнили, что под Ярославлем обнаружили две линии по производству сигарет и два крупных склада. Незаконным производством занималась организованная группа, состав которой сформировали по этническому принципу. На табачных линиях работали мигранты из Средней Азии.

В пресс-службе СК России добавили, что поддельные сигареты продавали в Москве и Подмосковье. Силовики задержали шесть человек, против которых завели уголовное дело о производстве, хранении и сбыте продукции без маркировки и выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Задержанных отправили под домашний арест.