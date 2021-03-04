Нелегальные игровые клубы закрыли в Севастополе

Правоохранители обнаружили нелегальные клубы в Севастополе. Возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Главного управления СК России.

По данным следствия, с декабря 2018 года по настоящее время в помещениях на проспекте Победы и на улице Леваневского были открыты подпольные клубы с игровым оборудованием. Незаконные предприниматели заработали на них более 8,5 миллиона рублей.

В клубах трудились девять наемных работников.

Сотрудники УМВД России по Севастополю при силовой поддержке бойцов ОМОН «Беркут» Росгвардии пресекли деятельность подпольных клубов. Правоохранители провели обыски в помещениях клубов и в квартирах их работников. Они изъяли более 20 компьютеров, кассовые терминалы, деньги, видеооборудование.

Назначен ряд технических экспертиз, а также устанавливается круг лиц, причастных к организации подпольной игровой деятельности.

Ранее вторую нелегальную сеть игровых клубов за последние две недели накрыли в Гусь-Хрустальном. Двое задержанных посадили под домашним арест, двоих отпустили под подписку о невыезде.