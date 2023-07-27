27 июля 2023, 12:41
Нелегальные добытчики нефрита забросали камнями и обстреляли полицейских в Бурятии
В Бурятии 40 человек, которые незаконно добывали нефрит, забросали камнями и обстреляли семерых полицейских. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на Telegram-каналы Baza и SHOT.
Ситуация произошла в районе Оспинского месторождения Окинского района республики. Сотрудники службы безопасности местной организации, которая добывает драгметаллы, позвонили в полицию. Они сообщили, что группа неизвестных несколько дней незаконно добывала нефрит.
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На место происшествия прибыли полицейские, однако злоумышленники оказали им сопротивление. В результате сотрудники органов смогли задержать только 27 «черных копателей». Остальные сбежали.
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