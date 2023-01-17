Криминал 17 января 2023, 09:27 Нелегальную рыбную продукцию на 5,3 миллиона рублей изъяли на Сахалине МВД: рыбопродукцию на 5,3 миллиона рублей изъяли у нелегальных производителей на Сахалине РИА «Новости»

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Правоохранительные органы задержали генерального директора и бухгалтера одного из рыбопромышленных предприятий на Сахалине за незаконное хранение и производство рыбной продукции. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по региону.

Всего полицейские изъяли мороженую кету и лососевую икру на 5,3 миллиона рублей. Предпринимателей задержали на территории производства, где располагался арендованный ими рыбный цех.

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«Полицейские изъявили около 14 тонн мороженой кеты и почти 500 килограммов икры лососевой без соответствующей маркировки и необходимых документов», — сказано в сообщении ведомства.

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По данным правоохранителей, нелегальное производство для сбыта рыбной продукции организовали 50-летний уроженец Хабаровского края и 53-летний бухгалтер. Полиция установит личности пособников задержанных.

Следователи завели дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки».

Ранее на Камчатке задержали браконьеров, пытавшихся вывезти около 100 килограммов красной игры.