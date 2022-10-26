Нелегальную пилораму обнаружили в Ленинградской области | 360°

Криминал 26 октября 2022, 13:05 Нелегальную пилораму обнаружили в Ленинградской области

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Нелегальную пилораму выявили в поселке Белоостров Курортного района неподалеку от Санкт-Петербурга. Найти нарушение удалось в ходе профилактической операции «Лес». Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на Telegram-канал полиции города.

Владелец организации не смог предоставить необходимые документы. В ходе досмотра на пилораме обнаружили десять кубометров лесоматериала из ели, сосны и березы, а также примерно 13 кубометров досок.

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На данный момент сотрудники органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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