Нелегальную косметику изъяли в Курганской области

Мужчину задержали за ввоз косметических средств без маркировки в Курганской области. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного управления Роспотребнадзора.

Это было обнаружено во время досмотра на границе. Всего у него нашли 86 единиц продукции, среди них средства для суставов, крем, экстракты трав, а также чай в пакетиках.

«Гражданин Республики Казахстан ввозил на территорию Курганской области пищевую и парфюмерно-косметическую продукцию без маркировки», — говорится на сайте ведомства.

Получить дополнительные комментарии пресс-службу пока не удалось. Мужчине грозит штраф, а всю продукцию у него конфисковали.