Нелегального мигранта с оружием задержали в Петербурге | 360°

Криминал 13 сентября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

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Viber Нелегального мигранта с оружием задержали в Петербурге

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Полиция задержала в Санкт-Петербурге мигранта, который был вооружен. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-служба ГУ МВД Росси по региону.

«В ходе досмотра у иностранца оперативники обнаружили и изъяли боевой пистолет Smith&Wesson SW9VE с 15 патронами к нему», — уточнили в ведомстве.

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Задержанный заявил, что нашел оружие. Позже выяснилось, что его уже привлекали в России за незаконный оборот оружия. Следствие установило, что мужчина незаконно работал коллектором: разбирался с долгами у своих земляков.

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