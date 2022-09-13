Нелегального лесоруба обнаружили в Пермском крае | 360°

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Нелегального лесоруба обнаружили в Пермском крае

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Сотрудники полиции Пермского края задержали злоумышленника, который незаконным путем занимался вырубкой леса. Об этом сообщил ОТР.

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Ущерб от деятельности лесоруба составил 14 миллионов рублей. Мужчина занимался подделкой документации о заготовке древесины. На его предприятии работали местные жители. В течение двух лет незаконная организация уничтожила около 700 деревьев. Против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь его ждет заключение сроком до семи лет.

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