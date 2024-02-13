Криминал 13 февраля 2024, 12:20 Нелегальное производство рыбной продукции раскрыли в Москве Полиция в Москве изъяла из незаконного оборота свыше 10 тонн рыбной продукции РИА «Новости»

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В Москве полицейские обнаружили нелегальное рыбное производство и изъяли из незаконного оборота свыше 10 тонн продукции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным оперативников, преступная группа незаконно закупала, перерабатывала и продавала красную икру и разнообразные виды рыб, включая краснокнижные.

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В одном из торговых центров на северо-востоке Москвы полиция приобрела рыбную продукцию и направила ее на экспертизу во Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. Специалисты подтвердили, что рыба — русский осетр, скорее всего, добытый незаконно, так как у продавцов не было документов о ее происхождении.

Кроме того, в Московской области обнаружили и ликвидировали цех, где в ненадлежащих условиях осуществлялась подготовка рыбной продукции к дальнейшей продаже. У злоумышленников изъяли более 10 тонн нелегальной продукции, включая рыбу и красную икру.

Возбуждено уголовное дело по статье, касающейся незаконной добычи водных биоресурсов. Расследование продолжается.

Ранее плантацию конопли выявили в деревне Черная Грязь в Московской области. Запасы марихуаны превысили 21 килограмм.