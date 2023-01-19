Криминал 19 января 2023, 00:56 Неизвестный застрелил мужчину на улице в Иванове СК РФ по Ивановской области: уголовное дело возбудили по факту убийства мужчины в Иванове РИА «Новости»

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Неизвестный несколько раз выстрелил в мужчину в Иванове. От полученных ранений жертва скончалась. Как сообщила пресс-служба регионального управления СК, возбуждено уголовное дело.

Сейчас на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Им предстоит установить все обстоятельства и мотивы преступления. Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установки личности стрелявшего.

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«В Иванове возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины (ст.105 УК РФ)», — говорится в сообщении пресс-службы регионального ведомства.

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Как сообщил РЕН ТВ, все произошло на улице Кузнецова, недалеко от местного управления МВД. Мужчина вышел из магазина, когда к нему подъехала машина. Из окна автомобиля в него несколько раз выстрелили. Как указано в материале, выстрелы производились, предположительно, из пистолета Макарова. Стрелявший скрылся с места преступления на машине.

Суд в Самаре отказался выпускать на свободу мужчину, который в 90-е годы зарабатывал на жизнь заказными убийствами. Мужчине удавалось прятаться от следствия на протяжении 20 лет, но в 2019 году он был задержан и осужден на 9,5 года.