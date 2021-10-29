Неизвестный застрелил мужчину на улице в Дубне

Неизвестный мужчина застрелил прохожего в Дубне. Тело убитого с огнестрельным ранением головы нашли сегодня неподалеку от улицы Жуковская.

Подозреваемого задержали по горячим следам, сообщили в ГСУ СК РФ по Московской области. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве.

Место преступления осмотрели следователи и криминалисты, в рамках расследования назначены экспертизы. Подозреваемого допросили. Сейчас устанавливаются все обстоятельства и мотивы убийства. Продолжается сбор доказательств.

В ближайшее время следователи будут ходатайствовать о заключении задержанного под стражу.

Ранее RT сообщил об аресте в Нижегородской области подозреваемого в убийстве своей жены и ее родного брата. По версии СК, злоумышленник застрелил родственников во время семейной ссоры, а потом сбежал.