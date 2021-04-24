Неизвестный застрелил могильщика на кладбище в Ленобласти

Неизвестный убил могильщика, который копал яму на деревенском кладбище в Киришском районе Ленинградской области. Об этом сообщило издание 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Житель деревни Черенцево пришел на кладбище со своим сыном покрасить могилу. В 10 метрах от них двое мужчин рыли могилу и общались. Вскоре отец ребенка услышал выстрел. Он обернулся и увидел, что один из могильщиков мертв. Мужчина испугался, схватил мальчика и спрятался в магазине на трассе. Оттуда он позвонил в полицию.

По словам свидетеля убийства, предполагаемый стрелок с ружьем в руках до сих пор находится на кладбище.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

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