По предварительным данным, потасовка произошла в квартире на улице Митинская около 11:25. Поссорились двое мужчин. В итоге один из них выстрелил в своего оппонента. Пострадавший получил смертельное ранение.

Отец погибшего видел убийство сына. Поэтому он схватил на кухне нож и напал с ним на недруга. Подозреваемый ранен.

Причина конфликта пока неизвестна.

Соседи вызвали полицию, когда услышали хлопки, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что подозреваемый застрелил молодого человека в присутствии отца и матери. Он принес в квартиру многоэтажки травматический пистолет, переделанный под огнестрельный.

Нападавший госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями.

В квартире работает следственная группа, рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.