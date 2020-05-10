    10 мая 2020, 13:50

    Неизвестный застрелил юношу на глазах у его родителей в Москве — СМИ

    Алена Макаренко

    Мужчина застрелил знакомого из травматического пистолета на северо-западе Москвы. За это отец погибшего напал на злоумышленника и ранил его ножом. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    По предварительным данным, потасовка произошла в квартире на улице Митинская около 11:25. Поссорились двое мужчин. В итоге один из них выстрелил в своего оппонента. Пострадавший получил смертельное ранение.

    Отец погибшего видел убийство сына. Поэтому он схватил на кухне нож и напал с ним на недруга. Подозреваемый ранен.

    Причина конфликта пока неизвестна.

    Соседи вызвали полицию, когда услышали хлопки, сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, что подозреваемый застрелил молодого человека в присутствии отца и матери. Он принес в квартиру многоэтажки травматический пистолет, переделанный под огнестрельный.

    Нападавший госпитализирован с несколькими ножевыми ранениями.

    В квартире работает следственная группа, рассказала старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.