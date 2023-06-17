17 июня 2023, 10:22
Неизвестный зарезал посетителя бара в Санкт-Петербурге
Сотрудники следственных органов Санкт-Петербурга ищут неизвестного, который напал с ножом на посетителя бара на Выборгском шоссе. Об этом сообщил сайт spb.mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у пострадавшего ножевые ранения в области груди и спины. Его доставили в реанимацию, спасти мужчину не удалось.
Реклама
Как сообщил сайт petrograd.ru, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
Санкт-Петербург
Реклама
Реклама