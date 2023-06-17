Криминал 17 июня 2023, 10:22 Неизвестный зарезал посетителя бара в Санкт-Петербурге

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Сотрудники следственных органов Санкт-Петербурга ищут неизвестного, который напал с ножом на посетителя бара на Выборгском шоссе. Об этом сообщил сайт spb.mk.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у пострадавшего ножевые ранения в области груди и спины. Его доставили в реанимацию, спасти мужчину не удалось.

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Как сообщил сайт petrograd.ru, по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.