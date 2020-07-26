Неизвестный «заминировал» аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре

«Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах», — рассказал собеседник агентства.

Данная информация проверяется. На месте работают правоохранители, экстренные службы и кинологи. В аэропортах Московской области введен режим «Аноним».

Специалисты досматривают девять воздушных судов, вылет некоторых рейсов может быть задержан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

Анонимное сообщение о возможном минировании пришло на электронную почту.

Днем ранее злоумышленник «заминировал» аэропорт в Хабаровске в третий раз за неделю. После сообщения о взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний его эвакуировали. До этого неизвестный передавал анонимное сообщение 21 июля, перед прилетом врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. После информация поступила еще и 24 июля. Оба сообщения по результатам проверки оказались ложными.