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    26 июля 2020, 17:44

    Неизвестный «заминировал» аэропорты в Москве, Петербурге и Краснодаре

    Алена Макаренко

    Правоохранители получили анонимное сообщение о «минировании» аэропортов в Краснодаре, Санкт-Петербурге и Москве. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

    «Поступило анонимное сообщение от неизвестного в правоохранительные органы о том, что заминированы аэропорты Краснодара, Санкт-Петербурга и Москвы. Также есть информация об угрозе взрыва всех самолетов на стоянках в столичных аэропортах», — рассказал собеседник агентства.

    Данная информация проверяется. На месте работают правоохранители, экстренные службы и кинологи. В аэропортах Московской области введен режим «Аноним».

    Специалисты досматривают девять воздушных судов, вылет некоторых рейсов может быть задержан. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге.

    Анонимное сообщение о возможном минировании пришло на электронную почту.

    Днем ранее злоумышленник «заминировал» аэропорт в Хабаровске в третий раз за неделю. После сообщения о взрывном устройстве в терминале внутренних авиалиний его эвакуировали. До этого неизвестный передавал анонимное сообщение 21 июля, перед прилетом врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. После информация поступила еще и 24 июля. Оба сообщения по результатам проверки оказались ложными.

    Новости SMI.FM