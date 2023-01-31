Криминал 31 января 2023, 20:14 Неизвестный выстрелил в замглавы Таганрога возле его дома Don Mash: замглавы Таганрога Долматова подстрелили возле его дома РИА «Новости»

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Новый заместитель главы городской администрации Таганрога Егор Долматов получил огнестрельное ранение в руку. Информацию об этом распространил Telegram-канал Don Mash. Официально данные пока не подтвердили.

Долматова якобы ранили возле его дома. Пострадавшего быстро доставил в больницу водитель, который заметил нападение. По данным Don Mash, врачи зашили рану под местным наркозом. От госпитализации Долматов отказался и в настоящее время находится дома.

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По информации канала, напавшего на Долматова ищет полиция. Не исключено, что к произошедшему может быть причастен бывший сотрудник администрации.

О ранении Долматова также сообщила «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на свой источник. Пострадавшему, уточнила газета, потребовалась помощь врачей, но никаких деталей собеседник издания также не привел.

Долматов занял пост сити-менеджера по вопросам ЖКХ 27 января. До этого он работал в должности главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону.