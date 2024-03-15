Криминал 15 марта 2024, 10:22 Неизвестный выстрелил в вышедшую на балкон женщину в Улан-Удэ Женщина вышла на балкон в Улан-Удэ и получила выстрел в подбородок РИА «Новости»

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В Улан-Удэ неизвестный мужчина выстрелил в 49-летнюю женщину, которая вышла на балкон. Об этом сообщил Telegram-канал «Площадь Советов от Gazetarb.ru».

По данным канала, несчастный случай произошел в четверг, 14 марта. Женщина вышла на балкон и услышала характерный звук спуска карабина и выстрела. После этого она почувствовала боль в подбородке. По предварительной информации, в нее выстрелили из пневматического оружия.

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Подробности произошедшего уточняются. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для оказания установления точных причин и обстоятельств. Информации о состоянии пострадавшей не поступало.

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