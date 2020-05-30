Неизвестный выстрелил в ногу женщине на севере Москвы

Женщина получила ранение на Хорошевском шоссе после выстрела неизвестного. Эту информацию подтвердили «360» в столичном главке МВД.

В ведомстве отметили, что неизвестный выстрелил в проходящую мимо женщину. После этого он скрылся с места преступления. Сама пострадавшая объяснила, что сначала даже не поняла, что с ней произошло.

Прибывшие на место сотрудники полиции сейчас разбираются в случившемся.

По предварительным данным, стрельба велась из пневматического оружия. Полицейские уже осмотрели территорию в поисках улик. Личность хулигана устанавливается.



По данным источника «360» пострадавщую доставили в Боткинскую больницу. Ее жизни ничего не угрожает.