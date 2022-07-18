Неизвестный выстрелил в лоб школьнице в Ленобласти

Неизвестный человек выстрелил в школьницу из пневматического пистолета в СНТ «Кайвакса» Ленобласти. Он попал ребенку в лоб. Об этом сообщили «Невские новости» со сссылкой на Peterburg2.

Пострадавшая ученица десятого класса вместе с отцом приехала в медицинское учреждение. Врачи обнаружили у нее инородное тело в мягких тканях лобной кости. Медики провели необходимые вмешательства, а после отпустили ребенка домой, передал 78.ru.

Девушка рассказала, что в голову ей выстрелил неизвестный злоумышленник. Медики передали информацию сотрудникам органов. Полицейские прибыли на место происшествия, где нашли три пули. Они возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»..