Неизвестный в Москве убил младенца

В Москве неизвестный неосторожными действиями убил младенца. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел по адресу: город Москва, улица Кухмистерова, дом 6. По данным следователей, 19 сентября неизвестный по неосторожности совершил в отношении ребенка 08.08.2020 года рождения действия, которые привели к его смерти.

Отмечается, что в этот же день на кладбище в Московской области, городского округа Серпухов, вблизи деревни Лукино, было найдено самовольное захоронение погибшего ребенка. На теле младенца внешних признаков насильственной смерти не было. Полиция извлекла тело погибшего и направила его на судмедэкспертизу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».