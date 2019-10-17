Неизвестный украл в Ленобласти Range Rover Velar за 4 млн рублей

Коммерческий директор «Сервис Глобал Компании» оставил Range Rover Velar у дома № 7 на набережной реки Мойки между 15:50 и 16:30 в среду, 16 октября. Когда он вернулся, машины на месте уже не было.

После этого 36-летний житель Сертолова обратился в отделение полиции по Центральному району Санкт-Петербурга. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Автомобиль 2019 года выпуска стоит 4,1 миллиона рублей.