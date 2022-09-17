Неизвестный украл у жительницы Тюмени пять миллионов рублей | 360°

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Неизвестный украл у жительницы Тюмени пять миллионов рублей

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Неизвестный мужчина напал на жительницу Тюмени. Он украл у нее сумку, в которой находилось пять миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Грабитель избил пострадавшую на улице Газовиков, а после вырвал сумку и сбежал с места происшествия. На данный момент его разыскивают сотрудники полиции.

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«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастные к этому», — отметили в ведомстве.

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