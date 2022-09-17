Неизвестный украл у жительницы Тюмени пять миллионов рублей | 360°

Криминал 17 сентября 2022, 09:34 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Неизвестный украл у жительницы Тюмени пять миллионов рублей

Читать 360tv в

Неизвестный мужчина напал на жительницу Тюмени. Он украл у нее сумку, в которой находилось пять миллионов рублей. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Грабитель избил пострадавшую на улице Газовиков, а после вырвал сумку и сбежал с места происшествия. На данный момент его разыскивают сотрудники полиции.

Реклама

«В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, причастные к этому», — отметили в ведомстве.

Реклама

0 0 0 0 0 0