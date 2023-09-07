Криминал 07 сентября 2023, 18:10 Неизвестный украл у жительницы Петербурга 13 орденов стоимостью 26 тысяч рублей

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Неизвестный похитил 13 орденов у жительницы Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт Piter.TV.

Женщина обратилась в полицию 6 сентября. Она сообщила, что из ее коммунальной квартиры на Загородном проспекте украли ордена общей стоимостью 26 тысяч рублей в период с 1 апреля по 4 июня.

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Отмечается, что правоохранители в настоящее время решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.