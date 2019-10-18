  • Неизвестный украл у подростка iPhone в Петербурге

    18 октября 2019, 21:55

    Ирина Нагайникова

    15-летняя девочка стала жертвой вора при выходе из автобуса. Преступника разыскивают, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    17 октября в петербургскую полицию подали заявление о краже гаджета. Неизвестный на украл iPhone у ученицы 10-го класса, когда она выходила из автобуса.

    Как сообщил портал «Дни.ру», в полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что злоумышленник, которому на вид около 30 лет, отобрал у его дочери iPhone 7 и скрылся.

    Материальный ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело.