Неизвестный украл у подростка iPhone в Петербурге
15-летняя девочка стала жертвой вора при выходе из автобуса. Преступника разыскивают, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
17 октября в петербургскую полицию подали заявление о краже гаджета. Неизвестный на украл iPhone у ученицы 10-го класса, когда она выходила из автобуса.
Как сообщил портал «Дни.ру», в полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что злоумышленник, которому на вид около 30 лет, отобрал у его дочери iPhone 7 и скрылся.
Материальный ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело.