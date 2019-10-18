Неизвестный украл у подростка iPhone в Петербурге

17 октября в петербургскую полицию подали заявление о краже гаджета. Неизвестный на украл iPhone у ученицы 10-го класса, когда она выходила из автобуса.

Как сообщил портал «Дни.ру», в полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что злоумышленник, которому на вид около 30 лет, отобрал у его дочери iPhone 7 и скрылся.

Материальный ущерб оценили в 30 тысяч рублей. Правоохранители завели уголовное дело.