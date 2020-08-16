Неизвестный украл сейф с 16 млн у пенсионерки в Москве. Но не смог открыть
Неизвестный вынес из дома московской пенсионерки сейф с почти 16 миллионами рублей. Открыть его он так и не смог. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.
Злоумышленник проник в квартиру на улице Родионовской на северо-западе Москвы в период с 14 августа, 22:00, по 07:20 15 августа. Для этого неизвестный отжал окно. Из дома он вынес сейф, в котором хранилось 15,8 миллиона рублей.
Пенсионерка обратилась в полицию. Стражи порядка нашли сейф на улице Воротынская. Он был закрыт, из него ничего не похитили.
Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.
Ранее злоумышленник похитил сейф тоже у жительницы Москвы. Из него он вытащил более шести миллионов рублей и ювелирные украшения.