Неизвестный украл сейф с 16 млн у пенсионерки в Москве. Но не смог открыть

Злоумышленник проник в квартиру на улице Родионовской на северо-западе Москвы в период с 14 августа, 22:00, по 07:20 15 августа. Для этого неизвестный отжал окно. Из дома он вынес сейф, в котором хранилось 15,8 миллиона рублей.

Пенсионерка обратилась в полицию. Стражи порядка нашли сейф на улице Воротынская. Он был закрыт, из него ничего не похитили.

Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

Ранее злоумышленник похитил сейф тоже у жительницы Москвы. Из него он вытащил более шести миллионов рублей и ювелирные украшения.