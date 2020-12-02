Неизвестный ворвался в офис банка в Горно-Алтайске. Он угрожал взорвать отделение и требовал деньги. Мужчина запросил 300 тысяч рублей.

Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.

«В офис банка на проспекте Коммунистическом, 68, ворвался мужчина. Он требует 300 тысяч рублей, угрожает взорвать отделение», — процитировало агентство его слова.

Информацию подтвердили РИА «Новости» в экстренных службах. Там уточнили, что мужчину уже задержали. Никаких подробностей о мотивах его поступка пока нет. Личность нарушителя тоже не раскрывается. Нет информации и о взрывном устройстве — непонятно, действительно мужчина планировал взорвать банк или его слова были пустыми угрозами.

По предварительной информации, неизвестный ворвался в офис Сбербанка.