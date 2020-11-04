Источник: неизвестный удерживает людей и грозится устроить взрыв в квартире на севере Москвы

Неизвестный человек угрожает устроить взрыв в квартире на севере Москвы и удерживает заложников. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Речь идет о квартире в доме № 8 корпус 1 на Головинском шоссе. На место выехали МЧС, полиция, скорая помощь. Сотрудники МЧС готовятся вскрывать дверь по приказу правоохранителей. Сейчас дом оцеплен.

В МВД информацию опровергли.

«Информация об удержании людей в квартире на Севере Москвы не соответствует действительности», — цитирует РБК пресс-службу МВД.