Неизвестный ударил ножом полицейского у метро «Савеловская»

Житель Петербурга избил врача скорой помощи Подробнее

Согласно информации пресс-службы, сотрудник полиции 29 ноября патрулировал территорию и заметил конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами.

Правоохранитель пытался пресечь потасовку, но в этот момент, один из неизвестных ударил полицейского ножом в грудь. Подробности о состоянии полицейского не разглашаются.

После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о «Применении насилия в отношении представителя власти».

Сейчас все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.