Неизвестный ударил ножом полицейского у метро «Савеловская»
Столичный полицейский пытался разнять двух мужчин у станции метро «Савеловская». В итоге один из неизвестных ранил правоохранителя ножом в грудь. Об этом сообщили в пресс-службе управления МВД России по Москве.
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Согласно информации пресс-службы, сотрудник полиции 29 ноября патрулировал территорию и заметил конфликт между двумя нетрезвыми мужчинами.
Правоохранитель пытался пресечь потасовку, но в этот момент, один из неизвестных ударил полицейского ножом в грудь. Подробности о состоянии полицейского не разглашаются.
После случившегося было возбуждено уголовное дело по статье о «Применении насилия в отношении представителя власти».
Сейчас все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.