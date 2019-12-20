Неизвестный ударил девушку ножом в живот в Ленобласти

Злоумышленник напал на девушку в подъезде ее дома по Европейскому проспекту. ЧП случилось 19 декабря, около 21:00.

Девушка самостоятельно добралась до Александровской больницы. Врачи диагностировали у нее проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. На момент госпитализации состояние 21-летней пострадавшей оценивалось как тяжелое, отметило ИА Nation News.

Правоохранители выясняют детали происшествия, обследуют место ЧП. Стражи порядка направили запрос на передачу следствию записей с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде.