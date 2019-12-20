Неизвестный ударил девушку ножом в живот в Ленобласти
Неизвестный пырнул ножом в живот молодую жительницу деревни Кудрово в Ленинградской области. Об этом сообщило информационное агентство «Невские новости» со ссылкой на экстренные службы.
Злоумышленник напал на девушку в подъезде ее дома по Европейскому проспекту. ЧП случилось 19 декабря, около 21:00.
Девушка самостоятельно добралась до Александровской больницы. Врачи диагностировали у нее проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. На момент госпитализации состояние 21-летней пострадавшей оценивалось как тяжелое, отметило ИА Nation News.
Правоохранители выясняют детали происшествия, обследуют место ЧП. Стражи порядка направили запрос на передачу следствию записей с камер видеонаблюдения, установленных в подъезде.