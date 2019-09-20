Неизвестный ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове
Злоумышленник ударил депутата Киевсовета кирпичом по голове, когда тот разговаривал с правоохранителями. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на отделение Нацполиции Украины.
Мужчину задержали и доставили в отделение полиции. Обстоятельства происшествия выясняются, а пострадавшего обследуют медики. Только после этого будет решена судьба нападавшего.
По неподтвержденным данным, незадолго до нападения в Соломенском районе чиновник рассказал о незаконной стройке на улице Железнодорожная. Туда оперативно приехали стражи порядка.