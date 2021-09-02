Неизвестный снайпер расстрелял из пневматики юношу и девушку из Петербурга

Двое подростков стали жертвами снайпера в Санкт-Петербурге. Они выжили и сообщили о случившемся в полицию. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 31 августа в 21:40 на улице Чекистов. 18-летняя девушка и 17-летний юноша во время прогулки услышали звуки выстрелов неподалеку от жилого дома в Красносельском районе. В какой-то момент парень увидел, как пули попадают в ветви деревьев и лавочки. Затем пуля попала и в самого пострадавшего, оставив на его плече ссадину. Следователи предполагают, что расстрел происходил из пневматической винтовки. Мать подростка написала заявление в полицию. На данный момент следователи разыскивают стрелка.