Неизвестный разгромил дом бывшего солиста One Direction Гарри Стайлса

Злоумышленник пробрался в дом британского певца Гарри Стайлса. Он испортил имущество музыканта. Об этом сообщило РИА ФАН.

Следователям удалось установить, что мужчина являлся поклонником артиста. Его любовь к музыканту началась в 2019 году, когда Стайлс помог злоумышленнику деньгами в сложной ситуации. После этого мужчина начал преследовать артиста. Музыкант через суд добился запрета на приближение. Однако это не остановило фаната — он проник в дом, напал на домработницу исполнителя и разбил вазу.