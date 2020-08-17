Неизвестный расстрелял асфальтоукладчиков в Москве. Он разозлился из-за поцарапанной машины

Стрельба произошла на западе Москвы вечером 16 августа. В результате этого один человек погиб.

ЧП произошло около 23:45 на улице Академика Анохина, рядом с домом № 11. Там мужчина поругался с асфальтоукладчиками. Об этом «360» рассказала помощник руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве Мария Карьгина.

«В результате один мужчина от полученных ранений скончался на месте происшествия», — добавила она.

Другого госпитализировали. Врачи оказывают ему необходимую помощь. Сейчас нападавшего ищут, правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

На сайте столичного главка СК РФ уточняется, что возбуждено уголовное дело об убийстве, покушении на убийство двух и более лиц, а также о незаконном приобретении, передачи, сбыте, хранении, перевозке или ношении огнестрельного оружия.

Жительница дома № 11 заявила, что уже спала, когда услышала странные звуки.

«Примерно четыре-пять выстрелов. Муж сказал, что похоже на автоматную очередь. Через 15-20 минут послышались какие-то женские голоса. Но в окно не выглядывали», — рассказала женщина.

По ее словам, она слышала звуки стрельбы с той стороны дома, где нет подъездов.

РЕН ТВ сообщил, что мужчина начал стрелять из-за поцарапанной машины. По данным телеканала, рабочие во время дорожных работ задели его автомобиль трактором. Это разозлило владельца авто, он достал пистолет и открыл огонь.