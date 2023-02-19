Криминал 19 февраля 2023, 21:16 Неизвестный ранил двух человек из травматического оружия в ТЦ Ростова-на-Дону МВД завело уголовное дело после стрельбы в ТЦ Ростова-на-Дону Публичное достояние

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UPD: Пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области уточнила, что стрельба произошла 17 февраля в 22:30. Полиция Ростова-на-Дону приступила к поискам вооруженного травматическим оружием, открывшего стрельбу в городском торговом центре. Об этом со ссылкой на областной главк МВД сообщил ТАСС.

В ведомстве заявили, что возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Сейчас правоохранители проводят мероприятия для установления личности и задержания стрелка.

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Источник агентства в правоохранительных службах региона уточнил, что выстрелы прозвучали в торговом центре на улице Королева. Согласно открытым данным, по этому адресу находится ТЦ «Орбита».

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Владелец травматического оружия вступил в конфликт с двумя мужчинами 1980 и 2003 годов рождений. В ходе ссоры злоумышленник достал оружие и ранил своих соперников. После этого он скрылся с места преступления. В данный момент идут его поиски.