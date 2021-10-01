Неизвестный пытался поджечь здание правительства в Мурманской области

Росгвардия в Мурманске начала поиски человека, бросившего бутылки с зажигательной смесью в здание областного правительства. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Экипажи Росгвардии переведены на усиленный режим несения службы, <…> выставлены наряды вневедомственной охраны. Росгвардейцы ориентированы на поиск и задержание возможного поджигателя», — сказано в сообщении силовиков.

По данным источника агентства, случай произошел у второго подъезда, где расположены кабинет губернатора, зал заседаний, а также другие помещения.

В Сети появилось видео с камер наблюдения. На них видно, что мужчина в капюшоне подходит к дверям, достает из пакета какой-то предмет, после чего происходит яркая вспышка. После этого неизвестный убегает.

Региональное МВД пока никак не прокомментировало случившееся.