Неизвестный приковал к кровати и обчистил трансгендера-петербуржца

Необычное ограбление произошло в Петербурге. Преступник приковал наручниками к кровати девушку-трансгендера и вынес деньги и ценные вещи. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Случай произошел на Бассейной улице. Грабитель забрал у трансгендера тысячу долларов, 15 тысяч рублей, а также ценные предметы. Общая сумма ущерба — около одного миллиона рублей.

Преступника разыскивают. В распоряжении «360» оказались кадры с камеры видеонаблюдения подъезда. На них видно как мужчина вышел из дома в кожаной куртке и солнцезащитных очках.

В руках у него была синяя сумка. Он быстро направился по улице и скрылся в неизвестном направлении.

UРD: Позже появилась информация о том, что грабителя задержали. Как заявили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в 19:54 21 марта в дежурную часть поступила информация о том, что мужчина просит о помощи с балкона квартиры дома 61 на Бассейной улице.

На место выехали правоохранительные органы. Оказалось, что кроме вышеперечисленного у 34-летнего уроженца Нижегородской области забрали iРhоnе 12, две шубы, документы. По данному акт открыли уголовное дело о грабеже.

«23 марта 2022 года, в 15:00, у дома 134 по Ленинскому проспекту <…> за совершение данного преступления задержан 38-летний неработающий местный житель», — сказано в сообщении МВД.

Часть похищенного у него изъяли. Расследование продолжается.