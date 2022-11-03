Неизвестный при помощи альпинистского снаряжения обокрал квартиру в Санкт-Петербурге | 360°

Криминал 03 ноября 2022, 15:45 Неизвестный при помощи альпинистского снаряжения обокрал квартиру в Санкт-Петербурге

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Кража произошла в квартире пенсионерки в Санкт-Петербурге. Злоумышленник проник на последний этаж трехэтажного дома при помощи альпинистского снаряжения, сообщило издание Neva.Today.

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Источник в правоохранительных органах рассказал ИА «Невские новости», что потерпевшая лишилась 95 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители изъяли с места происшествия все улики. Преступнику грозит до шести лет тюрьмы.