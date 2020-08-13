Неизвестный представился сотрудником ФСБ и потребовал миллионы за разбитый телефон в Москве

Неизвестный представился сотрудником ФСБ и обвинил водителя в том, что тот якобы специально разбил ему мобильный. Конфликт решился несколькими миллионами. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

Утром 11 августа мужчина ехал на Audi по Москве. Когда он двигался по 2-му Крестовскому переулку, водитель почувствовал удар в правое зеркало. Мужчина остановился, к нему подошел неизвестный и представился подполковником ФСБ. Злоумышленник заявил, что водитель зеркалом машины ударил по его телефону, тот в итоге разбился.

При этом неизвестный говорил по громкой связи якобы с сотрудниками правоохранительных органов. В результате участники конфликта на месте договорились о возмещении ущерба и отправились в одно из отделений банка.

Злоумышленник получил четыре миллиона рублей.