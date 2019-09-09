  • Неизвестный открыл стрельбу по людям в Нидерландах. Видео

    Видео: в Голландии мужчина застрелил несколько человек

    09 сентября 2019, 21:15

    Светлана Степанова

    В городе Дордрехт, расположенном в юго-западной части Нидерландов, неизвестный мужчина открыл стрельбу. Есть пострадавшие. Об этом сообщила полиция общины Роттердам.
    Неизвестный открыл стрельбу по людям в Нидерландах. Видео

    «При инциденте со стрельбой в Дордрехте несколько человек погибли. Мы находимся на месте преступления и расследуем, что случилось», — написали в Twitter сотрудники правоохранительных органов.

    Местные СМИ заявили, что как минимум три человека погибли. Данные о количестве раненых разнятся.

    Ранее полиция Роттердама публиковала информацию, что в перестрелке только один человек был ранен, медики осмотрели его и оказали необходимую помощь. Подозреваемый был арестован.