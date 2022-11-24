Криминал 24 ноября 2022, 23:22 Неизвестный открыл стрельбу на севере Москвы РЕН ТВ: неизвестный открыл стрельбу и ранил человека на севере Москвы РИА «Новости»

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Вооруженный мужчина открыл стрельбу на севере столицы. Пострадал один человек, сообщил РЕН ТВ.

Жители города услышали выстрелы в 18:40 в четверг, 24 ноября. Неизвестный открыл огонь на Солнечногорской улице. В результате пострадал молодой человек 1995 года рождения. Раненого доставили в Боткинскую больницу для оказания необходимой медицинской помощи.

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Сейчас правоохранители ищут подозреваемого. Они разыскивают мужчину 1977 года рождения. Свидетелями случившегося стали еще трое мужчин. Пока все причины и обстоятельства продолжают выяснять.

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Днем 24 ноября произошло еще одно вооруженное нападение на людей. Житель Крымска устроил стрельбу возле торгового центра «Славянский».

Сначала он убил из охотничьего ружья двух знакомых сотрудников медицинского центра, затем ранил на улице двух людей. Один из пострадавших позже скончался. Стрелок покончил с собой.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев принес соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал оказать им всю необходимую помощь.