Неизвестный организовал железнодорожную катастрофу в Австралии

Житель Австралии угнал автомобиль, после чего намеренно оставил его на железнодорожных путях. Из-за столкновения локомотив и четыре вагона сошли с рельсов. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на полицию австралийского штата Новый Южный Уэльс.

Ситуация произошла на железнодорожном переезде в Кембла-Грейндж, расположенном в 100 километрах к югу от Сиднея. Один из вагонов от удара упал. 12 человек эвакуировали из поезда. Двое при этом получили травмы. Машинист электрички также ранен.

По версии следователей, мужчина угнал машину, после чего оставил ее не железнодорожных путях. Камерам видеонаблюдения удалось заснять злоумышленника.