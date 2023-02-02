Криминал 02 февраля 2023, 16:32 Неизвестный ограбил дом 60-летней женщины в Ленобласти

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В Ленинградской области правоохранители разыскивают вора, который ограбил 60-летнюю пенсионерку на сумму более 350 тысяч рублей. Об этом написала Neva.Today.

Жительница Всеволожского района рассказала, что из ее квартиры на улице Молодежной неизвестный вынес украшения, одежду, обувь и документы. Сумма ущерба составила 358 725 рублей.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Правоохранители занялись поисками злоумышленника.